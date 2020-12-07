Раскрыты функции искусственного интеллекта в российском танке «Армата»

Чемезов уточнил, что беспилотная версия «Арматы» в серию не пойдёт. Она будет использоваться для отработки новых технологий. Тем не менее, и у машины с экипажем есть функции искусственного интеллекта. Например, алгоритмы позволяют навести пушку танка. То есть экипаж сам не должен прицеливаться. Ему достаточно указать направление к цели. Программа сама определит точное расстояние до неё и наведёт орудие.

Чемезов заявил, что танк «Армата» — лучший в мире на сегодня. В перспективе он может стать основным танком российской армии. Сейчас машина проходит испытания в войсках. Первой танк на вооружение получит гвардейская танковая армия в Подмосковье.