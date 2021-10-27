Раскрыты главные преимущества боевого российского робота «Маркер»По словам его главного конструктора
В изделии использована новая схема приводных решений, при которой оптико-электронный приборный блок, ведущий наблюдение, захват объекта и его сопровождение, находится в центре и имеет собственные отдельные приводы, а приводы для установки вооружения находятся справа и слева от него и действуют отдельно, не связано между собой
«Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками. «Маркер» является совместным проектом ФПИ и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало робота “Федор”, в августе 2019 года летавшего на Международную космическую станцию.
В сентябре британский журналист Дэвид Хамблинг признал, что последние испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» указывают на то, что Россия выходит на новый уровень развития беспилотных технологий.