Раскрыты главные преимущества боевого российского робота «Маркер»

«Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками. «Маркер» является совместным проектом ФПИ и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало робота “Федор”, в августе 2019 года летавшего на Международную космическую станцию.



В сентябре британский журналист Дэвид Хамблинг признал, что последние испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» указывают на то, что Россия выходит на новый уровень развития беспилотных технологий.