Наука и технологии
Сегодня в 17:09
За рубежом похвалили российского боевого робота «Маркер»Он сам может ехать по бездорожью
Недавно на видео показали, как боевой робот «Маркер» проезжает 100 километров по пересечённой местности автономно. Это событие прокомментировали иностранные военные аналитики.
На проезд боевая машина потратила 5 часов 41 минуту. За это время она прошла 40 километров по бездорожью и 60 километров по грунтовым трассам.
Обозреватель Forbes Дэвид Хамблинг заявил, что испытания робота «Маркер» позволяют России выйти на новый уровень развития беспилотных технологий. В США тоже разрабатывают такие машины, но только Россия уже испытывает роботов в боевой обстановке. Известно, что наземные беспилотники применялись во время антитеррористической операции в Сирии.
Аналитик считает, что технологии, испытанные в «Маркере», могут быть потом применены в других роботизированных платформах, в том числе в танке Т-14 «Армата».