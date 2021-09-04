За рубежом похвалили российского боевого робота «Маркер»

На проезд боевая машина потратила 5 часов 41 минуту. За это время она прошла 40 километров по бездорожью и 60 километров по грунтовым трассам.

Обозреватель Forbes Дэвид Хамблинг заявил, что испытания робота «Маркер» позволяют России выйти на новый уровень развития беспилотных технологий. В США тоже разрабатывают такие машины, но только Россия уже испытывает роботов в боевой обстановке. Известно, что наземные беспилотники применялись во время антитеррористической операции в Сирии.

Аналитик считает, что технологии, испытанные в «Маркере», могут быть потом применены в других роботизированных платформах, в том числе в танке Т-14 «Армата».