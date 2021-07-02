Раскрыты изменения в российских танках будущего

Об этом говорили на научно-практической конференции в Казанском высшем танковом командном училище. Там выступили начальник училища генерал-майор Кирилл Кулаков и главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Андрей Терликов.

Стало известно, что новый основной боевой танк получит повышенную живучесть за счёт средств ПВО и защиты верхней полусферы. Ещё им можно будет управлять с помощью голосовых команд. Экипаж танка будущего будет состоять из трёх человек, как в «Армате».

Машина сможет обнаруживать и уничтожать цели на расстояниях более пяти километров. Основное вооружение танка не изменится — это будет пушка. Правда, она будет использовать боеприпасы, основанные на новых физических принципах.

Мощность двигателей нового танка должна быть не ниже 1500 лошадиных сил.