Раскрыты хакерские атаки против американцев и украинцев

Специалисты безопасности Google заявили, что обнаружили массовые фишинговые атаки, направленные против украинских чиновников и польских военных. Компания Resecurity Inc также заявила о скоординированной хакерской кампании, нацеленной на американские фирмы, поставляющие природный газ. Все эти атаки, как утверждается, могли провести хакеры, связанные с Россией и её союзниками.

В частности, в отчёте говорится о Fancy Bear, группе, которую связывают с российской разведкой. На неё возлагают ответственность за взлом электронной почты демократов в 2016 году.