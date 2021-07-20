Раскрыты характеристики новейшего российского истребителя

Истребитель показали президенту РФ Владимиру Путину. Журналистам удалось заснять экраны с тактико-техническими характеристиками самолёта и графиком его испытаний.

Первый полёт истребителя намечен на 2023 год, а постройка нескольких образцов для испытаний — на 2024-2025 годы. То есть на МАКС-2021 привезли макет Checkmate. Что касается характеристик, то самолёт сможет развивать скорость до 1,8-2 Маха и нести 7800 килограммов полезной нагрузки. Дальность полёта будет составлять 3000 километров, а высота — 16,5 километра.

Checkmate выполнен по стелс-технологиям. Авиационные средства поражения будут размещаться во внутренних отсеках истребителя.