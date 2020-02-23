Раскрыты характеристики новейшей российской артиллерийской установки

В сети опубликовали фотографии буклета с некоторыми характеристиками установки. Если верить документу, то в САУ «Коалиция-СВ» будут увеличены дальность стрельбы в 1,4-2,5 раза, точность стрельбы — в 1,5-3 раза. Кроме того, будут повышены могущество боеприпасов в 1,5-1,7 раза и скорострельность — в 1,75 раза. Она составит 15 выстрелов в минуту.

Установка будет использовать артиллерийские снаряды изменённой формы, метательные заряды увеличенной энергии и переменного состава. Для САУ также создаются снаряды с донным газогенератором и ракетным двигателем.

Известно, что новая установка будет отличаться от прежних дистанционным управлением огнём.