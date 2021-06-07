Раскрыты характеристики новейшей украинской боевой машины пехоты

Как пишет «Военное обозрение», экипаж БМП-У будет состоять из трёх человек, всего в неё будет помещаться до 8 бойцов. Боевая масса машины с базовым уровнем защиты составляет 25 тонн, а с дополнительной защитой — до 30 тонн. Что интересно, БМП-У сможет плавать.

Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 734 л.с. с автоматической коробкой передач. БМП-У будет передвигаться со скоростью 70 километров в час. Запас хода составит 600 километров. На Украине считают, что боевой опыт показал, что автоматическая коробка передач обеспечивает лучшие ходовые характеристики.

Что касается вооружения, то БМП-У получит 30-мм пушку, 7,62-мм пулемёт, 30-мм гранатомёт, ПТРК «Барьер». Можно будет и установить комплект вооружения стандарта НАТО.