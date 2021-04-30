Раскрыты характеристики нового смартфона Samsung с 6000 мАч в аккумуляторе

Сообщается, что смартфон с модельным номером SM-M325FV будет работать под управлением Android 11, получит 6 ГБ оперативной памяти. В качестве аппаратной основы у него будет выступать чип MT6769V/CT, который известен как Helio G80.

В Geekbench больше не указываются никакие характеристики Galaxy M32. Однако смартфон также заметили в DEKRA. Там было написано, что устройство оснащается батареей на 6000 мАч.

Новый смартфон строится на базе модели Galaxy A32 4G, которая тоже имеет процессор Helio G80, 6,4-дюймовый экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Только вот аккумулятор у Galaxy A32 4G был меньше.