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Раскрыты характеристики новой украинской лёгкой БМП

Она пока не изготовлена
Сухопутные войска Украины назвали желаемые характеристики новой боевой машины пехоты лёгкого класса.
Раскрыты характеристики новой украинской лёгкой БМП

Военные хотят, чтобы конструкция БМП была традиционной, с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Также нужно, чтобы машина могла преодолевать вплавь водные преграды. Кроме того, надо, чтобы десантное отделение увеличилось: в нём хотят установить специальные противотравматические сидения.

Новая БМП также будет обладать двухуровневой защитой — базовой и дополнительной. Из вооружения у машины будут: 30-мм автоматическая пушка типа 2A42, спаренный пулемёт калибра 7,62 мм, 30-мм автоматический гранатомёт и противотанковый ракетный комплекс «Барьер» с двумя пусковыми установками. Они будут размещаться в необитаемом модуле с дистанционным управлением.

Боевая масса БМП должна не превышать 18 тонн. Новинка должна будет заменить советские БМП-1 и БМП-2.

Источник: Российская газета
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