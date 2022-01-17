Раскрыты характеристики новой украинской лёгкой БМП

Военные хотят, чтобы конструкция БМП была традиционной, с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Также нужно, чтобы машина могла преодолевать вплавь водные преграды. Кроме того, надо, чтобы десантное отделение увеличилось: в нём хотят установить специальные противотравматические сидения.

Новая БМП также будет обладать двухуровневой защитой — базовой и дополнительной. Из вооружения у машины будут: 30-мм автоматическая пушка типа 2A42, спаренный пулемёт калибра 7,62 мм, 30-мм автоматический гранатомёт и противотанковый ракетный комплекс «Барьер» с двумя пусковыми установками. Они будут размещаться в необитаемом модуле с дистанционным управлением.

Боевая масса БМП должна не превышать 18 тонн. Новинка должна будет заменить советские БМП-1 и БМП-2.