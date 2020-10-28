Раскрыты характеристики следующего поколения связи Wi-Fi

Новый стандарт называют Wi-Fi 7. Подробностями о нём поделилась рабочая группа по созданию и развитию сетевых стандартов IEEE 802.1.

Преемник Wi-Fi 6 обеспечит более высокие скорости передачи данных и меньшие задержки. Также ожидаются улучшенные энергоэффективность и подавление помех. Стандарт будет обратно совместим с предыдущими поколениями.

Что касается конкретных значений скоростей, то здесь ждут до 30 Гбит/сек. Для сравнения, текущий стандарт Wi-Fi 6 обеспечивает скорость передачи данных до до 11 Гбит/сек.

Wi-Fi 7 так же будет базироваться на технологии многоканального доступа с ортогональным частотным разделением (Orthogonal frequency-division multiple access, OFDMA). Однако он будет улучшен в плане применения квадратурной модуляции 4096-QAM. Ширина каналов увеличится до 320 МГц — в два раза больше, чем у Wi-Fi 6.