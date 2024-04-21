Раскрыты лежащие в основе зависимости мозговые механизмы

Это исследование проливает свет на то, как эти наркотики манипулируют функциями мозга и постепенно перенаправляют поведение в сторону поиска наркотиков, что является отличительной чертой зависимости. Исследовательская группа под руководством Эрика Нестлера и доктора Джеффри Фридмана использовала междисциплинарный подход, сочетая инструменты нейронаук на поведенческом, клеточном и молекулярном уровнях. Они проследили, как отдельные нейроны в ключевой области мозга (nucleus accumbens) реагируют на естественное вознаграждение (пища, вода) и на наркотики, вызывающие зависимость (кокаин, морфин).

Ключевым открытием стало выявление в значительной степени перекрывающейся популяции нейронов, реагирующих как на естественные вознаграждения, так и на наркотики. Однако повторное воздействие наркотиков нарушает нормальное функционирование этих клеток, что приводит к приоритету поиска наркотиков над естественным вознаграждением.

«Мы обнаружили, что наркотики, вызывающие привыкание, не только активируют те же клетки, что и естественные вознаграждения, но и изначально вызывают более сильную реакцию», — объясняет соавтор исследования Калеб Браун. «Этот эффект усугубляется при повторном воздействии, что, возможно, способствует возникновению негативных эмоциональных состояний, испытываемых при отказе от наркотиков».

Кроме того, команда выявила особый внутриклеточный путь (mTORC1), имеющий решающее значение для нарушения естественной обработки вознаграждения под воздействием наркотиков. В рамках этого пути ген (Rheb) оказался потенциальной терапевтической мишенью для будущих методов лечения наркомании.

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