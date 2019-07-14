Раскрыты масштабы колонизации Африки китайцами

Статья издания рассказывает о программе «Один пояс — один путь», в рамках которой Китай строит в африканских странах инфраструктуру в долг. Соглашение по программе подписали уже 37 государств континента. Сообщается, что если африканская сторона не сможет выплатить Китаю средства, то он станет полноправным владельцем построенных объектов.

В 2017 году КНР открыла в Джибути свою первую зарубежную военную базу. Также ходят слухи о строительстве ещё одной базы рядом в Намибии. Помимо этого, в прошлом году Народно-освободительная армия Китая провела совместные учения с войсками Нигерии, Камеруна, Ганы и Габона.

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