Ferra

Раскрыты масштабы жульничества производителей с объёмом упаковок продуктов в России

С 2012 года размеры упаковок многих товаров заметно уменьшились
В январе россияне возмущались тому, что в магазинах стали продавать по 9 яиц вместо привычных 10. А цена на них при этом не снизилась. Как оказалось, уменьшение размеров упаковки, а значит и объёма самого продукта, стабильно продолжается на протяжении последних 7 лет.

Согласно анализу компании GfK Rus, с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса в России уменьшили размер своих упаковок на 7-20% в зависимости от категории. Чаще всего при этом распространена практика сохранения или незначительного снижения стоимости товара.

Например, для молока производители часто используют такие объёмы вместо «честного литра»: от 930 до 950. Заметить это невооружённым глазом непросто, как отмечается в пресс-релизе компании. Тем не менее, число россиян, обращающих внимание на стоимость товара и его объём увеличилось. В 2012 таких покупателей было 29%, а в 2018 — уже 47%.

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