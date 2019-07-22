Раскрыты масштабы жульничества производителей с объёмом упаковок продуктов в России

Согласно анализу компании GfK Rus, с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса в России уменьшили размер своих упаковок на 7-20% в зависимости от категории. Чаще всего при этом распространена практика сохранения или незначительного снижения стоимости товара.

Например, для молока производители часто используют такие объёмы вместо «честного литра»: от 930 до 950. Заметить это невооружённым глазом непросто, как отмечается в пресс-релизе компании. Тем не менее, число россиян, обращающих внимание на стоимость товара и его объём увеличилось. В 2012 таких покупателей было 29%, а в 2018 — уже 47%.