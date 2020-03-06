Раскрыты меры для снижения вероятности ядерной войны

Нанн считает, что риск использования возрос за последние десять лет. При этом сегодня наибольшим риском представляется ошибка, чем преднамеренное применение. Дело в том, что сегодня увеличился потенциал кибервмешательства в системы командования и контроля, а также раннего предупреждения государств.

«Это повышает риск ложного предупреждения, ошибок, просчётов, случайностей. Мы движемся к эре возросших ядерных рисков», — объяснил эксперт.

Нанн также заявил, что президенты США и России должны напомнить миру о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана. К этому заявлению должны присоединиться Китай и другие члены «пятёрки» Совета Безопасности.

Кроме того, России и США нужно продлить договор СНВ-3 уже сейчас и определить «красные линии» в том, что касается киберсферы и космоса. Все ядерные державы, по мнению эксперта, обязаны иметь техническую возможность уничтожить любую запущенную по ошибке ракету.