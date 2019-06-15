Раскрыты намерения Банка России запустить свою криптовалюту

Набиуллина сообщила, что проект цифровой валюты, выпущенной центробанком (Central Bank Digital Currency, CBDC), не может быть реализован немедленно. Тем не менее, Банк России рассматривает такую возможность.

По словам Набиуллиной, нужно дождаться зрелости технологии, которая позволила бы использовать цифровую валюту в качестве национальной. Кроме того, перед введением CBDC общество должно быть готово к отказу от наличных. Люди дорожат своей приватностью и анонимностью, поэтому без желания с их стороны, неанонимные цифровые валюты не смогут стать распространёнными.

Также Набиуллина отметила, что авторам криптовалютных проектов стоит изучить преимущества CBDC над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.