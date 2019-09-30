Раскрыты неожиданные последствия глобального потепления

По большому счёту, вода в таких канализациях процессе очистки проходит через фильтрующие грунты. И если уровень грунтовых вод высокий, то данного этапа очистки не происходит. В воде накапливаются загрязняющие вещества. Такая жидкостью попадает в открытые источники и вызывает экологические проблемы.

Из-за чего может подняться уровень грунтовых вод? Конечно, из-за повышения уровня мирового океана, которое может вызвать глобальное потепление.

Учёные подсчитали, что в одном только округе Майами-Дейд в штате Флорида из строя могут выйти 64% септиков в течение 25 лет.