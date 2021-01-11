Раскрыты новейшие сверхтехнологичные бомбардировщики США, России и Китая

Перевод материала предоставило издание «ИноСМИ». Авторы пишут, что в 2021 году вернутся «старые звёзды современной войны» — стратегические бомбардировщики.

Что касается США, то здесь ждут Northrop Grumman B-21 Raider. Он должен заменить B-2 Spirit. Самолёт засекречен, есть только два изображения его вероятного облика. Пентагон хочет, чтобы B-21 Raider покинул ангар для наземных испытаний в декабре 2021 года. Первый полёт намечен на 2022 год.

В России создают ПАК ДА. Это делает конструкторское бюро Туполева. Известно о самолёте мало: предполагается, что он будет выполнен по схеме «летающее крыло», будет малозаметным и очень автономным (до 12 тысяч километров).

В Китае же готовят к выходу «летающее крыло» Н-20. Его должны скоро начать испытывать. Самолёт сможет нести груз до 10 тонн на расстояние до 8,5 тысячи километров.