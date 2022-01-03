Раскрыты новогодние мошеннические схемы

По словам эксперта, «классическая» схема злоумышленников — создавать поддельные онлайн-площадки для продажи подарков. Фишинговые сайты копируют оригинальные. Много таких страниц по продаже электроники и других дорогостоящих товаров по новогодним ценам. Как можно догадаться, заказы с таких сайтов не доставляются, мошенники просто получают деньги.

Также эксперт отметил, что в праздничные дни некоторые СМС-уведомления могут быть пропущены, люди менее бдительны. Поэтому злоумышленники увеличивают свою активность на новогодних каникулах.

Кроме того, преступники могут выдавать себя за Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы совершать квартирные кражи.