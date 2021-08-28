Раскрыты нововведения в арктическом российском бронетранспортёре

Первоначально машина была предназначена для вооружения подразделений морской пехоты. Теперь БТ-3Ф получил несколько усовершенствований, которые делают его пригодным для использования в Арктике.

Машина имеет бронированный корпус, четырёхтактный дизельный двигатель УТД-29 мощностью 450 л.с. Бронетранспортёр может развивать скорость по шоссе до 70 км/ч, при движении назад — 20 км/ч, на плаву — 10 км/ч. В целом, машина способна плавать при волнении до трёх баллов. Полная боевая масса составляет 18,9 тонны.

Сначала машина вооружалась 7,62-мм пулемётом. Затем в дистанционно-управляемом модуле установили 6П49 «Корд» калибра 12,7 мм. Он может уничтожать наземные цели на расстоянии в два километра, а воздушные — в 1,5 километра. БТ-3Ф оснащён теле-тепловизионными камерами, лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей.

Серийное производство новинки начнётся в конце 2021 года.