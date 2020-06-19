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Раскрыты новшества шлемов для пилотов российского истребителя Су-57
Он даст преимущество в воздушном бою
Первый заместитель генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» раскрыл новшества шлемов для пилотов российского истребителя Су-57. Они дадут лётчикам преимущество в воздушном бою.
Как пишет телеканал «Звезда», ссылаясь на собеседника, созданный для российского истребителя пятого поколения шлем расширит поле зрения пилота. В этом поможет нашлемная система индикации. Она позволяет выводить изображение любой сложности на защитный визор шлема. Благодаря прозрачному экрану лётчик может наблюдать как внешнюю обстановку, так и различные данные.
Также в ОКБ создали широкоугольный коллиматорный авиационный индикатор (прицел). Он используется для обеспечения безопасности полётов и пилотирования самолёта. Кроме того, создана система совмещения кадров, благодаря которой на систему видеорегистрации попадает не искажённое фонарём кабины изображение закабинной обстановки с наложенным на неё изображением с коллиматорного прицела.