Раскрыты новшества шлемов для пилотов российского истребителя Су-57

Как пишет телеканал «Звезда», ссылаясь на собеседника, созданный для российского истребителя пятого поколения шлем расширит поле зрения пилота. В этом поможет нашлемная система индикации. Она позволяет выводить изображение любой сложности на защитный визор шлема. Благодаря прозрачному экрану лётчик может наблюдать как внешнюю обстановку, так и различные данные.

Также в ОКБ создали широкоугольный коллиматорный авиационный индикатор (прицел). Он используется для обеспечения безопасности полётов и пилотирования самолёта. Кроме того, создана система совмещения кадров, благодаря которой на систему видеорегистрации попадает не искажённое фонарём кабины изображение закабинной обстановки с наложенным на неё изображением с коллиматорного прицела.