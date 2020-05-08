Раскрыты новые подробности о будущих «умных» очках Apple

Информация поступила от известного инсайдера Джона Проссера (Jon Prosser). Он заявил, что Apple намерена внедрить поддержку 5G в AR-очки (AR — дополненная реальность). Информатор утверждает, что Wi-Fi-версии смарт-очков компания выпускать не будет.

Предполагаемые Apple Glasses также получат набор датчиков для точного отображения виртуальных объектов. В этом также поможет новый сканер LiDAR, который был представлен в марте в iPad Pro. Кроме того, очки будут использовать данные от iPhone и Apple Watch для лучшей калибровки.

Отмечается, что Apple Glasses будут работать с новым пользовательским интерфейсом под кодовым названием Starboard. Видеть персональную информацию в очках сможет только их владелец. Другие люди не будут иметь доступа к индивидуальному экрану. Выглядеть Apple Glasses будут как самые обычные очки.