Раскрыты новые подробности о фирменном автомобиле Xiaomi

По информации источников, первая модель электромобиля Xiaomi для массового рынка появится в 2023 году.

Сообщается, что компания будет использовать для выпуска автомобилей один из заводов Great Wall. Источники говорят, что электрокар Xiaomi сможет подключаться к другим устройствам из экосистемы компании, то есть в том числе к смартфонам.

Компания Great Wall до этого не выступала в качестве контрактного производителя. Её специалисты будут консультировать Xiaomi для ускорения проекта. Компании, как сообщается, намерены объявить о сотрудничестве в начале следующей недели.

Напомним, о том, чтобы выпустить свой электромобиль, задумывается и другой техногигант — Apple.