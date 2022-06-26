Раскрыты новые подробности о гарнитуре виртуальной реальности Apple

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Раскрыты новые подробности о гарнитуре виртуальной реальности AppleКакой у неё будет процессор
О гарнитуре смешанной реальности Apple ходят слухи уже несколько месяцев. Информации о ней добавил отчёт обозревателя Bloomberg Марка Гурмэна (Mark Gurman).
Гурмэн сообщил, что устройство может поставляться с флагманским процессором Apple M2 и 16 ГБ оперативной памяти. Такая гарнитура способна обеспечивать возможности дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR).
Это отличается от предыдущего прогноза аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) о том, что гарнитура Apple получит процессор M1 для определённых задач и ещё один чип — для других.
Напомним, Apple анонсировала процессор M2 на WWDC 2022. Компания заявила, что на 18% быстрее по части CPU и на 35% — по части GPU — по сравнению со старым чипом M1.