Раскрыты новые подробности о гарнитуре виртуальной реальности Apple

Гурмэн сообщил, что устройство может поставляться с флагманским процессором Apple M2 и 16 ГБ оперативной памяти. Такая гарнитура способна обеспечивать возможности дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR).

Это отличается от предыдущего прогноза аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) о том, что гарнитура Apple получит процессор M1 для определённых задач и ещё один чип — для других.

Напомним, Apple анонсировала процессор M2 на WWDC 2022. Компания заявила, что на 18% быстрее по части CPU и на 35% — по части GPU — по сравнению со старым чипом M1.