Раскрыты новые подробности о первых полноразмерных наушниках Apple AirPods

По информации инсайдера L0vetodream, AirPods Studio будут оснащены чипом U1. Он будет использоваться для отслеживания местоположения наушников. Благодаря этому устройство сможет распознавать ориентацию в пространстве. То есть AirPods Studio будут определять, надеты ли наушники на голову. Кстати, их можно будет надеть любой стороной. Аудиоканалы будут переключаться автоматически.

Работа чипа U1 базируется на технологии Ultra WideBand (UWB). Она позволяет устройствам обмениваться данными, и по скорости их передачи способна оценивать расстояние между девайсами.

Предполагается, что U1 будет использоваться и в метке AirTag.