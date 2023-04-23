Раскрыты новые подробности шлема виртуальной реальности Apple

Внешний блок аккумуляторов необходим для работы гарнитуры и обеспечивает около двух часов автономной работы. Сама гарнитура станет легче, что должно повысить комфорт пользователя.

Ожидается, что AR/VR-гарнитура Apple будет представлять собой устройство премиум-класса, изготовленное из материалов, включая стекло и углеродное волокно, оснащенное двумя 4K-дисплеями (по одному на каждый глаз), примерно дюжиной датчиков и камер, обеспечивающих точное отслеживание жестов рук и глаз, и питающееся от чипа M2.

Предполагаемая розничная цена продукта составляет около 3000 долларов США, и, судя по заявкам на товарные знаки, он будет называться "Apple Reality Pro". Сообщается, что более доступные версии уже находятся в разработке и будут выпущены в последующие годы.