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Раскрыты новые смартфоны, наушники и часы Huawei
Среди них новый гибкий смартфон
Известно, что осенью Huawei представит флагманы Mate 40 — последние на фирменном процессоре Kirin. Но это не единственная новинка, над которой работает компания. Раскрыты новые смартфоны, наушники и часы Huawei.
Как пишет источник, компания выпустит три смартфона, гибкое устройство, беспроводные наушники и «умные» часы. Информатор Эван Блэсс (Evan Blass) не сообщил подробности об устройствах — только их кодовые имена.
Итак по сведениям инсайдера, Huawei готовит:
- гибкий смартфон Mate X2 (кодовое имя — Teton);
- новое поколение Huawei nova, возможно, nova 8 (Jessica/Barbie);
- смартфон Y9a (Franklin);
- наушники FreeBuds Pro (Mermaid);
- часы Watch Fit (Stia).
Также другой источник рассказал, что Mate X2 получит дисплей, который будет сгибаться вовнутрь, как у Samsung Galaxy Fold. Панели для устройства будут поставлять Samsung Display и BOE, но Huawei не будет использовать покрытие UTG (Ultra Thin Glass).