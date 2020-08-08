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Раскрыты новые смартфоны, наушники и часы Huawei

Среди них новый гибкий смартфон
Известно, что осенью Huawei представит флагманы Mate 40 — последние на фирменном процессоре Kirin. Но это не единственная новинка, над которой работает компания. Раскрыты новые смартфоны, наушники и часы Huawei.

Как пишет источник, компания выпустит три смартфона, гибкое устройство, беспроводные наушники и «умные» часы. Информатор Эван Блэсс (Evan Blass) не сообщил подробности об устройствах — только их кодовые имена.

Итак по сведениям инсайдера, Huawei готовит:

  • гибкий смартфон Mate X2 (кодовое имя — Teton);
  • новое поколение Huawei nova, возможно, nova 8 (Jessica/Barbie);
  • смартфон Y9a (Franklin);
  • наушники FreeBuds Pro (Mermaid);
  • часы Watch Fit (Stia).

Также другой источник рассказал, что Mate X2 получит дисплей, который будет сгибаться вовнутрь, как у Samsung Galaxy Fold. Панели для устройства будут поставлять Samsung Display и BOE, но Huawei не будет использовать покрытие UTG (Ultra Thin Glass).