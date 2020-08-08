Раскрыты новые смартфоны, наушники и часы Huawei

Как пишет источник, компания выпустит три смартфона, гибкое устройство, беспроводные наушники и «умные» часы. Информатор Эван Блэсс (Evan Blass) не сообщил подробности об устройствах — только их кодовые имена.

Итак по сведениям инсайдера, Huawei готовит:

гибкий смартфон Mate X2 (кодовое имя — Teton);

новое поколение Huawei nova, возможно, nova 8 (Jessica/Barbie);

смартфон Y9a (Franklin);

наушники FreeBuds Pro (Mermaid);

часы Watch Fit (Stia).

Также другой источник рассказал, что Mate X2 получит дисплей, который будет сгибаться вовнутрь, как у Samsung Galaxy Fold. Панели для устройства будут поставлять Samsung Display и BOE, но Huawei не будет использовать покрытие UTG (Ultra Thin Glass).