Раскрыты новые технологии американских военных

Существует концепция, согласно которой в будущих войнах будет побеждать тот, кто владеет большим количеством информации для принятия решений. Такие технологии используют нейросети.

Отмечается, что специалисты уже работают над решением задачи по предотвращению манипулирования данными. «Работа нейронной сети сосредоточена на обработке и передаче информации, поэтому нам важно сохранять её без какого-либо искажения», — рассказала Член американского исследовательского центра «Альянс Совместных Исследований Военного Интернета Вещей» Мэгги Вигнесс.

Помимо этого, исследователи из Массачусетского технологического института США разработали программируемое волокно для солдатской формы будущего. Оно будет собирать данные об организме военных. Командиры смогут понять, теряет ли солдат кровь, каков его пульс и т.д. Внедрение такой технологии произойдёт не ранее 2030 года.