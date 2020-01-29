Раскрыты основные характеристики нового флагмана Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomishka опубликовал в Twitter скриншот со спецификациями. Согласно нему, Xiaomi Mi 10 Pro построен на базе топового процессора Snapdragon 865, имеет 5250 мАч в аккумуляторе, камера у него состоит из датчиков на 108 Мп, 16 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Диагональ экрана смартфона равна 6,4 дюйма, а разрешение — 2080 х 1080 пикселей. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ! А постоянной — 512 ГБ. Устройство будет работать под управлением оболочки MIUI 11 20.1.21 на базе операционной системы Android 10.

Напомним, анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro должен состояться 10 февраля.