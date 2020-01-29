Наука и технологии
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Раскрыты основные характеристики нового флагмана Xiaomi Mi 10 Pro
Ждём презентацию 10 февраля
Сетевой инсайдер Xiaomishka опубликовал свежие сведения об ожидаемом флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro. Если они правдивы, то теперь нам известны основные характеристики устройства.
Xiaomishka опубликовал в Twitter скриншот со спецификациями. Согласно нему, Xiaomi Mi 10 Pro построен на базе топового процессора Snapdragon 865, имеет 5250 мАч в аккумуляторе, камера у него состоит из датчиков на 108 Мп, 16 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Диагональ экрана смартфона равна 6,4 дюйма, а разрешение — 2080 х 1080 пикселей. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ! А постоянной — 512 ГБ. Устройство будет работать под управлением оболочки MIUI 11 20.1.21 на базе операционной системы Android 10.
Напомним, анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro должен состояться 10 февраля.