Раскрыты основные схемы атак хакеров на российскую промышленность

Такие результаты исследования компания привела на форуме "Цифровая устойчивость и информационная безопасность России" в Магнитогорске.

Хоть Вредоносное ПО фигурировало в 70% успешных атак, аналитики Positive Technologies выяснили, что во многих инцидентах имели место быть сочетания сразу нескольких угроз.

Социальная инженерия и эксплуатация уязвимостей также были среди ведущих методов киберпреступности, их использовали в около половине случаев. Компрометация учетных данных использовалась чуть реже, примерно в ¼ всех случаев, а компрометация цепочки поставок была названа самым непопулярным из основных методов.