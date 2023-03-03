Раскрыты основные схемы атак хакеров на российскую промышленность

Раскрыты основные схемы атак хакеров на российскую промышленностьА также наименее популярные
Основным методом хакерских атак на российские промышленные предприятия стало распространение вредоносного программного ПО, сообщает Лента.ру со ссылкой на представителей компании Positive Technologies.
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Такие результаты исследования компания привела на форуме "Цифровая устойчивость и информационная безопасность России" в Магнитогорске.
Хоть Вредоносное ПО фигурировало в 70% успешных атак, аналитики Positive Technologies выяснили, что во многих инцидентах имели место быть сочетания сразу нескольких угроз.
Социальная инженерия и эксплуатация уязвимостей также были среди ведущих методов киберпреступности, их использовали в около половине случаев. Компрометация учетных данных использовалась чуть реже, примерно в ¼ всех случаев, а компрометация цепочки поставок была названа самым непопулярным из основных методов.