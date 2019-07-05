Раскрыты особенности использования россиянами социальных сетей

Анализ эсперты Globlee проводили на данных за первого полугодие 2019 года. Во всём мире число пользователей соцсетей уже достигло 3,5 миллиардов. В России проживает 70 миллионов из них. Самыми популярными платформами в стране стали YouTube, VK и WhatsApp. Facebook всё ещё не может пробиться в лидеры, уступая «ВКонтакте» — последним более активно пользуются 83% россиян.
Из пресс-релиза Globlee
Ежедневно на просмотр соцсетей жители России в среднем тратят два часа 16 минут. Американцы, например, отстают по этому показателю на целых 12 минут.
Лишь 14% россиян заявили, что используют социальные сети в работе. LinkedIn в стране, так же, как и Facebook, не пользуется популярностью. И пользуется только 7,6 миллионов человек. По мнению генерального директора Globlee, среди российских пользователей двумя ведущими платформами ещё надолго останутся YouTube и VK.