Раскрыты особенности использования россиянами социальных сетей

Ежедневно на просмотр соцсетей жители России в среднем тратят два часа 16 минут. Американцы, например, отстают по этому показателю на целых 12 минут.

Лишь 14% россиян заявили, что используют социальные сети в работе. LinkedIn в стране, так же, как и Facebook, не пользуется популярностью. И пользуется только 7,6 миллионов человек. По мнению генерального директора Globlee, среди российских пользователей двумя ведущими платформами ещё надолго останутся YouTube и VK.