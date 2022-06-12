Раскрыты особенности мозга ветеранов боевых действий

В исследовании было обнаружено три уникальных сигнатуры мозга, которые, скорее всего, указывают на восприимчивость или устойчивость ветеранов к боли и травмам, независимо от их диагноза или боевой истории.

Учёные изучили группу из 57 ветеранов с хроническими болями в спине и травмами. Испытуемые имели довольно разные симптомы. Сканируя мозг ветеранов с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, исследователи определили силу связей между областями мозга, связанными с болью и травмой. Затем они использовали статистический метод, чтобы автоматически сгруппировать участников на основе сигнатур их мозговых связей. В итоге компьютер разделил их на три группы. Деление были сопоставимо с тяжестью симптомов.

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что мозг позволяет ветеранам избежать некоторых эмоциональных последствий боли и травм, а также включает естественную способность уменьшения неприятных ощущений. Впрочем, у некоторых ветеранов бывает и наоборот — всё только усиливается.