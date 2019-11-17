Раскрыты особенности первых универсальных десантных кораблей России

Как рассказали ТАСС источники в кораблестроительной отрасли, водоизмещение каждого корабля составит 25 тысяч тонн, а длина — около 220 метров. Перевозить они смогут по 900 морпехов (это два усиленных батальона) и 20 тяжёлых вертолётов. Корабли также получат доковую камеру для десантных катеров. Сообщается, что водоизмещение судов получилось больше, чем планировали.

Два универсальных десантных корабля намерены заложить в мае 2020 года на крымском заводе «Залив». Эти суда ещё называют вертолётоносцами. Помимо летательных аппаратов они могут перевозить бронетехнику, пехотинцев и катера для высадки десанта.