Версия Wi-Fi 7 (802.11be) станет новой эпохой развития технологии после Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. В Qualcomm рассказали, что новый стандарт будет комбинировать спектры радиочастот. Это позволит добиться в два раза большей скорости передачи данных, чем по Wi-Fi 6. Также Wi-Fi 7 будет иметь больший радиус действия беспроводной сети.

Отмечается, что старые модемы тоже смогут работать с Wi-Fi 7. Вообще внедрение технологии ожидается в ближайшие два-три года. Тогда же появятся и первые устройства с поддержкой Wi-Fi 7.

Напомним, максимальная пропускная способность Wi-Fi 6 в многоканальном режиме составляет 9,6 Гбит/с.