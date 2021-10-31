Раскрыты отличия детской вакцинации от взрослой в России

По его словам, подросткам в России будут ставить разбавленную вакцину. Концентрацию препарата снизят в пять-десять раз для этих целей.

Дозу классического «Спутника V» подобрали в Центре имени Гамалеи. Она должна быть эффективна и безопасна для детей. Препарат будут разбавлять физраствором в пять раз и в десять раз для более младшей группы.

Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать только для ревакцинации. Также он говорил, что для ревакцинации после первичной иммунизации «Спутником V» может подойти назальный препарат. Это должно обеспечить полную защиту от заражения коронавирусом.