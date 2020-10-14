Раскрыты переговоры Huawei о продаже части Honor

Как пишет Reuters, из-за американских санкций Huawei сфокусируется на смартфонах высокого класса под брендом Huawei. Бюджетные устройства Honor же отойдут на второй план в поле зрения компании.

Сообщается, что Huawei ещё не определилась до конца с активами, которые продаст. Но, скорее всего, они будут включать в себя бренд Honor, научно-исследовательские мощности и соответствующий бизнес цепочек поставок.

Компания Digital China — это главный дистрибьютор смартфонов Honor. Также в качестве покупателей рассматриваются китайский производитель TCL и даже Xiaomi.

Reuters отмечает, то бренд Honor появился в 2013 году, но этот бизнес работает, в основном, независимо от материнской Huawei.