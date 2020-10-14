Наука и технологии
Сегодня 15:08
Раскрыты переговоры Huawei о продаже части Honor
Рассматривает в качестве покупателя даже Xiaomi
Недавно в сети появились слухи, что Huawei может продать бренд Honor, чтобы обойти санкции США. Теперь агентство Reuters сообщило, что китайская компания ведёт переговоры с Digital China Group Co Ltd и другими кандидатами о продаже части смартфонного подразделения Honor. Сделка может составить $3,7 млрд.
Как пишет Reuters, из-за американских санкций Huawei сфокусируется на смартфонах высокого класса под брендом Huawei. Бюджетные устройства Honor же отойдут на второй план в поле зрения компании.
Сообщается, что Huawei ещё не определилась до конца с активами, которые продаст. Но, скорее всего, они будут включать в себя бренд Honor, научно-исследовательские мощности и соответствующий бизнес цепочек поставок.
Компания Digital China — это главный дистрибьютор смартфонов Honor. Также в качестве покупателей рассматриваются китайский производитель TCL и даже Xiaomi.
Reuters отмечает, то бренд Honor появился в 2013 году, но этот бизнес работает, в основном, независимо от материнской Huawei.