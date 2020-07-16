Раскрыты первые подробности о российском истребителе шестого поколения

Как пишет издание «РИА Новости», боевой авиационный комплекс шестого поколения создадут совместно компании «МиГ» и «Сухой». Целью его разработки будет поддержание мирового лидерства в авиаотрасли.

Как рассказал генеральный директор компаний Илья Тарасенко, «МиГ» и «Сухой» должны консолидировать лучшие компетенции и создать новые самолёты шестого поколения. Именно объединение потенциалов в рамках общих задач даст возможность сделать серьёзный рывок. «У зарубежных компаний таких возможностей уже нет», — подытожил Тарасенко.

Также он сообщил, что на базе истребителя МиГ-31 будет создан перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП).

Стоит отметить, что пока у России на вооружении не стоит даже истребитель пятого поколения Су-57.