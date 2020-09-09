Раскрыты планы по превращению Boeing 747 в авианосец

Перевод материала предоставила «Российская газета». Его авторы пишут, что в 70-е годы компания Boeing исследовала возможность превращения самолёта 747 в носитель истребителей. В него должны были помещаться десять таких маленьких самолётов с экипажем. Boeing 747 должен был уметь и запускать их, и возвращать обратно на борт.

Отмечается, что в небо с авианосца должны были отправляться по два истребителя каждые 80 секунд. В перспективе десять Boeing 747 могли бы доставить в зону конфликта сотню истребителей.

Проект не реализовали потому, что в то время безопасность полётов была низкой. Был риск аварии, и тогда катастрофа с одним Boeing 747 могла лишить военных сразу 11 самолётов. Кроме того, маленькие истребители было бы нужно разрабатывать специально под концепцию.