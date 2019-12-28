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Раскрыты планы по вооружению российской армии новейшими противоракетными комплексами
Эффективность борьбы с крылатыми ракетами увеличится в два с половиной раза
С 2021 по 2027 год Воздушно-космические силы (ВКС) России получат 12 дивизионов новейших зенитных ракетных комплексов С-350. Благодаря новым системам эффективность борьбы с крылатыми ракетами вырастет в два с половиной раза.
Об этом сообщил начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова. Сейчас завершается приём в академию первого зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения военнослужащих перевооружаемых полков. До 2027 года новыми комплексами будут оснащены пять зенитно-ракетных полков.
Напомним, испытания С-350 завершились в марте этого года. В это же время началось производство первого серийного комплекта. Новый комплекс должен заменить С-300ПС.
Максимальный радиус поражения целей у С-350 составляет 60 километров, а максимальная высота — 30 километров. Комплекс может бороться как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями.