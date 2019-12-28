Раскрыты планы по вооружению российской армии новейшими противоракетными комплексами

Об этом сообщил начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова. Сейчас завершается приём в академию первого зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения военнослужащих перевооружаемых полков. До 2027 года новыми комплексами будут оснащены пять зенитно-ракетных полков.

Напомним, испытания С-350 завершились в марте этого года. В это же время началось производство первого серийного комплекта. Новый комплекс должен заменить С-300ПС.

Максимальный радиус поражения целей у С-350 составляет 60 километров, а максимальная высота — 30 километров. Комплекс может бороться как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями.