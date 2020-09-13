Наука и технологии
Сегодня 19:08
Раскрыты подробности испытаний беспилотной «Арматы»
Она могла даже стрелять без экипажа
Замначальника отдела уральского КБ транспортного машиностроения рассказал журналистам о начале испытаний дистанционно управляемой версии танка Т-14 «Армата». Она может передвигаться без экипажа.
Как отметил представитель предприятия, беспилотная «Армата» могла не только перемещаться, но даже стрелять.
Телеканал «Звезда» также сообщил, что танк Т-14 должны принять на вооружение в конце 2020 — начале 2021 года. Россия считает, что у боевой машины хороший экспортный потенциал.
Стоит отметить, что «Армату» называют первым в мире танком, реализующим концепцию «сетецентрической войны». Т-14 будет использоваться прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90. Кроме того, «Армата» — первый в мире танк с необитаемой башней.