Раскрыты подробности команды NASA для будущей высадки на Луну: туда войдет иностранный астронавт

Раскрыты подробности команды NASA для будущей высадки на Луну: туда войдет иностранный астронавтГлобальная космическая коалиция
Вице-президент США Камала Харрис объявила, что в предстоящей лунной миссии NASA будет участвовать астронавт «не американец». Во время заседания Национального космического совета Харрис подчеркнула важную роль союзников и партнеров в программе Artemis, раскрыв планы по высадке международного астронавта на Луну к концу десятилетия.
Эта дипломатическая инициатива направлена на укрепление сотрудничества между США и их глобальными партнерами в освоении космоса. Хотя Харрис не сообщила, какая именно страна предоставит астронавта, этот шаг рассматривается как стратегический шаг по созданию международной коалиции.
Ранее NASA обязалось высадить на Луну «первую женщину и цветного человека» в рамках программы Artemis. В предстоящей миссии Artemis III, запланированной на декабрь 2025 года (возможно, она будет отложена до 2027 года), примут участие четыре астронавта, двое из которых будут проводить эксперименты на лунной поверхности.