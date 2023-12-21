Раскрыты подробности команды NASA для будущей высадки на Луну: туда войдет иностранный астронавт

Эта дипломатическая инициатива направлена на укрепление сотрудничества между США и их глобальными партнерами в освоении космоса. Хотя Харрис не сообщила, какая именно страна предоставит астронавта, этот шаг рассматривается как стратегический шаг по созданию международной коалиции.

Ранее NASA обязалось высадить на Луну «первую женщину и цветного человека» в рамках программы Artemis. В предстоящей миссии Artemis III, запланированной на декабрь 2025 года (возможно, она будет отложена до 2027 года), примут участие четыре астронавта, двое из которых будут проводить эксперименты на лунной поверхности.