Раскрыты подробности магнитного сердца Солнца: спасение или погибель нашей планеты

Раскрыты подробности магнитного сердца Солнца: спасение или погибель нашей планетыИ стоит ли переживать
Ученые с помощью звездотрясений смогли больше понять о «сердцах» красных гигантов, обнаружив магнитные поля невообразимой мощности. Эти новые знания переписывают правила звездной эволюции, позволяя определить точный звездный возраст, что очень важно для понимания космического происхождения нашего Солнца в том числе.
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Этот метод может даже помочь обнаружить потенциально пригодные для жизни экзопланеты и раскрыть загадочное галактическое прошлое Млечного Пути. По мере приближения неизбежной фазы красного гиганта Солнца поиски расшифровки его «магнитного сердца» приобретают все большую актуальность.
Недавно, кстати, астрономы, работающие на телескопе в штате Юта, наткнулись на сверхзагадочную частицу «Аматерасу», обладающую астрономической энергией 244 эВ и являющуюся самым мощным космическим лучом с 1991 году. Эта загадочная частица оставила ученых в недоумении: ее траектория прослеживается в безлюдной «пустоте», граничащей с нашей галактикой Млечный Путь.