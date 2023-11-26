Раскрыты подробности магнитного сердца Солнца: спасение или погибель нашей планеты

Этот метод может даже помочь обнаружить потенциально пригодные для жизни экзопланеты и раскрыть загадочное галактическое прошлое Млечного Пути. По мере приближения неизбежной фазы красного гиганта Солнца поиски расшифровки его «магнитного сердца» приобретают все большую актуальность.

Недавно, кстати, астрономы, работающие на телескопе в штате Юта, наткнулись на сверхзагадочную частицу «Аматерасу», обладающую астрономической энергией 244 эВ и являющуюся самым мощным космическим лучом с 1991 году. Эта загадочная частица оставила ученых в недоумении: ее траектория прослеживается в безлюдной «пустоте», граничащей с нашей галактикой Млечный Путь.