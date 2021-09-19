Раскрыты подробности новой активной защиты танков Т-72 и Т-90

По словам специалистов, «Арена-М» может обеспечить круговую защиту практически от всего спектра противотанковых управляемых ракет, в том числе от израильских «Спайков» и американских «Джавелинов».

Боеприпас «Арены-М» выстреливается в том направлении, с которого летит цель. Разворачивать боеприпас за минимальное время помогают специальные импульсные двигатели коррекции. Один такой снаряд перекрывает сектор защиты в пять раз больше. В итоге у «Арены-М» расширен сектор защиты сверху.

Сейчас комплекс проходит испытания. Танки Т-72Б3 и Т-90М с установленной системой «Арена-М» были замечены на учениях «Запад-2021».