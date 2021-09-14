Раскрыты подробности о будущем шлеме виртуальной реальности Apple

Наука и технологии
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Раскрыты подробности о будущем шлеме виртуальной реальности AppleО дисплее
Будущий шлем виртуальной реальности (VR) Apple может получить OLED-дисплей высокого разрешения с плотностью пикселей до 3000 ppi.
Стало известно, что Apple запросила образец компонента дисплея FMM у южнокорейской компании APS Holdings. Apple интересовали образцы FMM, которые могут поставлять предоставить 3000 пикселей на дюйм для использования в гарнитурах виртуальной реальности.
Компания планирует протестировать образцы, чтобы увидеть, подходят ли они для использования в массовом производстве. FMM, используемые при производстве OLED-дисплеев для смартфонов, предлагают до 600 пикселей на дюйм. Apple нужны панели с более высоким качеством.
Кроме того, такой дисплей будет иметь гораздо более быстрое время отклика, что сделает его более подходящим для приложений VR и дополненной реальности (AR).