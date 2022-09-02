Раскрыты подробности о марсианской лаборатории NASA

Эксперты опасаются «марсианской чумы», которая может попасть на нашу планету вместе с горными породами.

Чтобы изучить возможности предотвращения заражения землян болезнями с другой планеты, эксперты NASA объехали лаборатории с высоким уровнем безопасности. Однако часть из них специализировалась на том, чтобы предотвратить «побег» опасных вирусов, а другие предназначены для защиты того, что в них находится, от внешнего воздействия.

Сложность задачи NASA заключается в том, что им необходимо сразу и то, и другое: гарантировать, что марсианский образцы не заразят Землю, а также исключить воздействие нашей планеты на них.

Специалистам придётся или адаптировать существующие возможности лабораторий, или создать нечто совершенное иное. Также рассматривается возможность строительства модульной лаборатории, которую можно будет встроить в существующее здание.