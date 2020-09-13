Раскрыты подробности о новых устройствах Apple, которые представят 15 сентября

На ближайшем мероприятии Apple ожидают анонс iPad Air 4, iPad 8, Apple Watch Series 6 и Watch SE. Как пишет китайский источник, планшет iPad Air 4 будет оснащён экраном диагональю 10,9 дюйма, процессором A14, Touch ID, стереофоническими громкоговорителями. Устройство выйдет в пяти цветах, а стоимость его базовой 64-ГБ версии составит $600.

У iPad 8-го поколения ожидаются дисплей диагональю 10,2 дюйма и процессор A12. Это должен быть недорогой планшет, по концепции похожий на iPhone SE.

У часов Apple Watch Series 6 будет процессор S6 (вариант Apple A13), пульсоксиметр и альтиметр, экран, поддерживающий Always-On-Display. У дешёвых Apple Watch SE ожидается процессор S5.