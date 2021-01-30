Раскрыта цель похищения американцами ЗРК «Панцирь» российского производства

Инцидент произошёл в июне 2020 года, когда силы главы Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи.

Сначала эксперты предположили, что американцы вывезли «Панцирь», чтобы отрабатывать приёмы по борьбе с противовоздушной обороной (ПВО).

Американское издание National Interest заявило, что факт вывоза «Панциря» США говорит о том, что американские военные хотят извлечь из него полезную информацию. Это могло бы быть полезным для американских учений. Ведь «Панцирь» обеспечивал бы реальные возможности противостоящих сил, а не просто симуляцию.

Также издание Popular Mechanics предположило, что оружие транспортируют на базу Военно-воздушных сил (ВВС) США Райт-Паттерсон. Там находится Национальный центр воздушно-космической разведки США со службой по изучению образцов зарубежной военной техники. «Панцирь» могут демонтировать и перестроить.