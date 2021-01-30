Раскрыты подробности о следующей части фильма «Матрица»

Фанаты франшизы на Reddit и Twitter опубликовали Instagram-пост гримёра «Матрицы». Она показывала подарок от создателей фильма за работу над «Матрицей». На фото засветилось вероятное название фильма: «Matrix: Resurrections» («Матрица: Воскрешение»).

Конечно, к этой информации стоит отнестись со скепсисом.

О фильме известно, что основой сюжета станет противостояние главных героев компьютерной системы «Матрица». Киану Ривз же говорил, что в новой части покажут историю любви. Также по его словам, «Матрица 4» не будет приквелом. Основной актёрский состав фильма останется прежним. Премьера картины ожидается в декабре 2021 года.