Наука и технологии
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Раскрыты подробности о следующей части фильма «Матрица»
Название части
В 2019 году анонсировали новую часть фильма «Матрица». Теперь в сети появились подробности о том, под каким названием выйдет новая «Матрица».
Фанаты франшизы на Reddit и Twitter опубликовали Instagram-пост гримёра «Матрицы». Она показывала подарок от создателей фильма за работу над «Матрицей». На фото засветилось вероятное название фильма: «Matrix: Resurrections» («Матрица: Воскрешение»).
Конечно, к этой информации стоит отнестись со скепсисом.
О фильме известно, что основой сюжета станет противостояние главных героев компьютерной системы «Матрица». Киану Ривз же говорил, что в новой части покажут историю любви. Также по его словам, «Матрица 4» не будет приквелом. Основной актёрский состав фильма останется прежним. Премьера картины ожидается в декабре 2021 года.