Раскрыты подробности о телефоне Путина

По словам источника, Владимир Путин использует не простой телефон. Устройство толще обычных смартфонов, вероятно потому, что хорошо защищено, в том числе от искажения сигнала и прослушки.

Собеседник издания также указал, что за телефонные переговоры президента отвечает Служба специальной связи и информации ФСО России, которая работает на военных спутниках. Поэтому даже если кто-то поймает сигнал, то расшифровать его не сможет.

«Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен — нулевая», — отметил источник.

Какую именно модель телефона использует Путин, не сообщается.