Раскрыты подробности о ядре Марса

Новые научные данные удалось получить с помощью американского зонда InSight. У него есть сейсмометр, который зарегистрировал за два с лишним года более 730 марсотрясений. Эти механические колебания проходят через толщу пород, и потому меняются в зависимости от них.

Как оказалось, кора Марса в толщину составляет от 24 до 72 километров. Вся твёрдая оболочка планеты может достигать в толщину 500 километров. У Земли этот показатель намного меньше. Железо-никелевое ядро Марса признали жидким. Его радиус достигает 1830 километров. Это больше половины радиуса Марса.

Из-за этих открытий учёным пришлось пересмотреть ранние представления о планете.